Защитник сборной Исландии Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом» 

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон продлил с клубом контракт, сообщает ТАСС.
"Желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке.
Добро пожаловать в желто-синюю семью!" — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Отмечается, что срок нового соглашения с исландским футболистом составил два года.
Сигурдссон выступал за такие российские клубы, как «Краснодар» и «Рубин».
Ранее махачкалинский футбольный клуб «Анжи» объявил о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Адлана Кацаева.