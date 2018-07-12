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Защитник сборной Исландии Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом»
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Защитник сборной Исландии Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон продлил с клубом контракт, сообщает ТАСС.
"Желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке.
Добро пожаловать в желто-синюю семью!" — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Отмечается, что срок нового соглашения с исландским футболистом составил два года.
Сигурдссон выступал за такие российские клубы, как «Краснодар» и «Рубин».
Ранее махачкалинский футбольный клуб «Анжи» объявил о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Адлана Кацаева.
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