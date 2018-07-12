Защитник сборной Исландии Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом»

"Желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке.

Добро пожаловать в желто-синюю семью!" — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Отмечается, что срок нового соглашения с исландским футболистом составил два года.

Сигурдссон выступал за такие российские клубы, как «Краснодар» и «Рубин».