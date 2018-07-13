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YouTube начал банить за видеоанонсы стримов на Twitch
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YouTube начал банить за видеоанонсы стримов на Twitch 

CyberSport.ru 4 часа назад
Фото: Gmbox
Несколько пользователей YouTube подверглись санкциям со стороны платформы, поскольку размещали на канале видеоанонсы своих стримов на Twitch. Наказания разнятся от страйка до перманентной блокировки.
Автор канала Aztrosist рассказал, что он получил трёхмесячный бан. После этого он досрочно восстановил канал при помощи Бена TrustedFlagger. Это один из доверенных пользователей YouTube: его жалобы имеют больший вес, чем стандартные репорты, и он может направлять ситуации на повторное рассмотрение. Канал Linus Tech Tips ещё в июне 2018 года получил страйк, но избежал бана. Больше остальных пострадал стример Surny: ему дали перманентную блокировку, которую пока не сняли.
В правилах YouTube написано, что если главная цель видео — увести пользователей на другой сайт, то ролик «наверняка нарушает политику против спама». Этому пункту несколько лет, однако до этого о блокировках за видеоанонсы стримов на Twitch не сообщалось.
В августе 2015 года Google запустила сервис YouTube Gaming. Он сочетает стриминговую платформу и видеохостинг. В 2017 году англоязычные трансляции ESL Pro League и Esports Championship Series были только на YouTube Gaming. ECS продлила контракт на 2018 год, а ESL предпочла эксклюзивную сделку с Facebook. По данным аналитического агентства SuperData, выручка игрового сегмента YouTube в 2017 году снизилась в два раза.
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