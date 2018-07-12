Горячая спортсменка из Казахстана показала подписчикам сексуальные формы

Рафтингистка из Казахстана Александра Тисленок поделилась с подписчиками сексуальным фото в купальнике, сообщает "Советский спорт"

"Готовьте печень, валерьянку, море салфеток и заранее подписаний отгул на 16 июля. Я буду болеть за Францию. За кого будете вы?" — написала спортсменка в своем инстаграме.

Финальный матч чемпионата мира — 2018 состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Ранее украинская легкоатлетка Марина Бех, выступающая в прыжках в длину, поразила своих подписчиков откровенной фотографией.