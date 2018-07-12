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Горячая спортсменка из Казахстана показала подписчикам сексуальные формы
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Горячая спортсменка из Казахстана показала подписчикам сексуальные формы 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Рафтингистка из Казахстана Александра Тисленок поделилась с подписчиками сексуальным фото в купальнике, сообщает "Советский спорт".
"Готовьте печень, валерьянку, море салфеток и заранее подписаний отгул на 16 июля. Я буду болеть за Францию. За кого будете вы?" — написала спортсменка в своем инстаграме.
Финальный матч чемпионата мира — 2018 состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
Ранее украинская легкоатлетка Марина Бех, выступающая в прыжках в длину, поразила своих подписчиков откровенной фотографией.
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