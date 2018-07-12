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Роналду классно проявит себя в «Ювентусе», уверен Мейра
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Роналду классно проявит себя в «Ювентусе», уверен Мейра 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что капитан национальной команды Криштиану Роналду классно проявит себя в туринском «Ювентусе».
О переходе 33-летнего Роналду из «Реала» в «Ювентус» было объявлено во вторник, 10 июля.
«Я думаю, что он будет продолжать играть на высоком уровне. Он — большой игрок, который провел чудесную карьеру в «Реале», это были прекрасные 9 лет в Мадриде.
Не только Зидан покинул «Реал», но также и Криштиану. Он не такой еще старый. Может перейти в другое место, поменять что-то и получить другую мотивацию.
Уверен, в «Юве» он очень классно проявит себя», — сказал Мейра «Р-Спорт».
В финале чемпионата мира-2018, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, встретятся сборные Франции и Хорватии.
«Я ожидаю великую игру в финале. И французы, и хорваты провели чудесный турнир. Они заслужили, они доказали, что являются лучшими командами мира на данный момент», — добавил Мейра.
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