Роналду классно проявит себя в «Ювентусе», уверен Мейра

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что капитан национальной команды Криштиану Роналду классно проявит себя в туринском «Ювентусе».

О переходе 33-летнего Роналду из «Реала» в «Ювентус» было объявлено во вторник, 10 июля.

«Я думаю, что он будет продолжать играть на высоком уровне. Он — большой игрок, который провел чудесную карьеру в «Реале», это были прекрасные 9 лет в Мадриде.

Не только Зидан покинул «Реал», но также и Криштиану. Он не такой еще старый. Может перейти в другое место, поменять что-то и получить другую мотивацию.

Уверен, в «Юве» он очень классно проявит себя», — сказал Мейра «Р-Спорт».

В финале чемпионата мира-2018, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, встретятся сборные Франции и Хорватии.

«Я ожидаю великую игру в финале. И французы, и хорваты провели чудесный турнир. Они заслужили, они доказали, что являются лучшими командами мира на данный момент», — добавил Мейра.