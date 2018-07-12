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Захар Арзамасцев: «Уже четвертый год в „Салавате“, меня ничто не удивляет»
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Захар Арзамасцев: «Уже четвертый год в „Салавате“, меня ничто не удивляет» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о подготовке к предстоящему сезону КХЛ. По его словам, он привык к изменениям в составе. В прошедшем сезоне Арзамасцев провел 69 матчей и набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности "-1".
— Сначала был в России, потом в Литве с разными тренерами. Хорошо поработал, — цитирует Арзамасцева «Бизнес Online». — Две недели физики и две недели по два раза в день лед.
Знакомство с новым тренером? Ничего особенного, просто познакомились, представили нового тренера. Вкратце пообщались, озвучили планы на эти три дня и на Финляндию. Пока рано делать какие-либо выводы.
Все привыкли к частым изменениям в команде. Редко в каких клубах оставляют костяк. Я привык, уже четвертый год в «Салавате», меня ничто не удивляет.
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