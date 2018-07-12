Паризе восстановился от перелома грудной кости

Нападающий «Миннесоты» Зак Паризе сообщил, что восстановился от перелома грудной кости. 33-летний форвард получил травму во время третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Виннипегом». Паризе в настоящее время принимает участие в играх Da Beauty League. Это ежегодный летний турнир в формате «четыре на четыре». Отметим, что из-за операции на грыже позвоночника Паризе в прошлом сезоне принял участие только в 42 играх.

— Никто не применял силовых приемов, но я чувствовал себя хорошо. Здорово вернуться на лед. Все было нормально. Мне разрешено делать всё что угодно. Мы здесь играем, чтобы оставаться в тонусе и поддерживать форму. Никто не собирается травмировать друг друга, — цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.