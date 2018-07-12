Лига Европы. «Кайрат» Аршавина победил, «Тракай» Билялетдинова сыграл вничью

Казахстанский «Кайрат» разгромил на выезде андоррский «Энгордань» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы — 3:0.

В составе гостей 90 минут на поле провел российский нападающий Андрей Аршавин . 37-летнему футболисту не удалось отметиться в этой игре результативными действиями.

Ответный матч в Алма-Ате команды проведут 19 июля.

В другом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы литовский «Тракай» с российским полузащитником Динияром Билялетдиновым в составе не сумел обыграть на своем поле казахстанский «Иртыш» — 0:0. Билялетдинов отыграл полный матч.

Ответная игра состоится 19 июля в Павлодаре.

Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Первые матчи

«Энгордань» (Андорра) — «Кайрат» (Кахахстан) — 0:3 (0:2)«Тракай» (Литва) — «Иртыш» (Кахахстан) — 0:0