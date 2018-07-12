Потенциальные соперники «Уфы» провели первый матч квалификации Лиги Европы

В паре «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения), победитель которой сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы с «Уфой», сегодня состоялся первый матч.

Встреча, прошедшая в Боснии и Герцеговине, завершилась со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 19 июля.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд

Первый матч

«Широки Бриег» (Широки Бриег, Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Домжале, Словения) — 2:2 (0:2)

Голы: Бизяк, 12 (0:1); Мельняк, 26 (0:2); Турчин, 47 (1:2); Маркович, 83 (2:2).