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Потенциальные соперники «Уфы» провели первый матч квалификации Лиги Европы
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Потенциальные соперники «Уфы» провели первый матч квалификации Лиги Европы 

SPORT24.ru 5 часов назад
В паре «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения), победитель которой сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы с «Уфой», сегодня состоялся первый матч.
Встреча, прошедшая в Боснии и Герцеговине, завершилась со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 19 июля.
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд
Первый матч
«Широки Бриег» (Широки Бриег, Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Домжале, Словения) — 2:2 (0:2)
Голы: Бизяк, 12 (0:1); Мельняк, 26 (0:2); Турчин, 47 (1:2); Маркович, 83 (2:2).
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