«Ювентус» вслед за Роналду может вернуть Погба

Как утверждает Juventusnews24, туринский клуб в летнее трансферное окно намерен воспользоваться правом выкупа француза за €60 млн, которые был предусмотрены специально для «бьянконери» при его переходе в «Манчестер Юнайтед» два года назад.

Отмечается, что частью сделки может стать защитник «старой синьоры» Алекс Сандро

25-летний Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за €105 млн В настоящее время футболист находится в расположении сборной Франции, с которой выступает на чемпионате мира — 2018.

Ранее Погба заявил, что Килиан Мбаппе является одним из лучших игроков сборной Франции последних лет.