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«Ювентус» вслед за Роналду может вернуть Погба
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«Ювентус» вслед за Роналду может вернуть Погба 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба может вернуться в «Ювентус», сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Juventusnews24, туринский клуб в летнее трансферное окно намерен воспользоваться правом выкупа француза за €60 млн, которые был предусмотрены специально для «бьянконери» при его переходе в «Манчестер Юнайтед» два года назад.
Отмечается, что частью сделки может стать защитник «старой синьоры» Алекс Сандро.
25-летний Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за €105 млн  В настоящее время футболист находится в расположении сборной Франции, с которой выступает на чемпионате мира — 2018.
Ранее Погба заявил, что Килиан Мбаппе является одним из лучших игроков сборной Франции последних лет.
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