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Златко Далич: «Дайте мне „Барселону“ или „Реал“, и я выиграю титулы»
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Златко Далич: «Дайте мне „Барселону“ или „Реал“, и я выиграю титулы» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что всегда верил в собственные силы и рассчитывал только на себя.
— Я всегда выбирал более сложный путь в своей жизни, боролся за все, — цитирует Далича AP. — Я не хотел оставаться в Хорватии и быть среднестатистическим тренером, а уезжал за границу, когда имелась такая возможность. Работа в Саудовской Аравии принесла мне огромный опыт, там я сделал себе имя. Когда мне позвонили из сборной Хорватии, у меня не было никаких сомнений в том, чтобы соглашаться на эту работу. Я говорил: дайте мне «Барселону» или "Реал", и я выиграю титулы.
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, «Лужники»).
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
Франция — Хорватия
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