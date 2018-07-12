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iPhones.ru набирает новостников. Что требуется?
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iPhones.ru набирает новостников. Что требуется? 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Что требуется?Лето — пора свежих впечатлений. Вот и мы решили освежить коллектив. Начнем с нашего небольшого отдела новостей.
Сейчас в нём трудятся два человека с небольшими перерывами. Мы ищем еще двоих новостников.
Если вы читаете эти строки, поиск продолжается прямо сейчас.
Требования к кандидатам:
возраст от 18 лет  знание тематики Apple и истории последних 15 лет на уровне фаната и выше
мониторинг публикаций в западных и российских источниках в режиме 18/7  живой, честный интерес к гаджетам и всему, что их окружает
исключительная грамотность и постоянный фактчекинг
умение объяснять сложные вещи простыми словами, не отпугнув гиков
наличие собственного мнения, которым не стыдно делиться с читателем
стремление не только списывать с Запада, но и создавать новостные поводы самому
понимание, как составить заголовок, который не обманет, но зацепит большинство
если вы бездушная машина-копирайтер на любые темы, мы не сработаемся 100%
Что предлагаем:
самую большую аудиторию в СНГ среди всех тематических сайтов про Apple
поновостную оплату выше коллег по цеху
общение в редакции без купюр и корпоративных стандартов
коллектив без интриг, бюрократии и проволочек
возможность писать статьи в свободное от новостей время (гонорар обсудим)
абсолютно безлимитный доход при соблюдении качества новостей и статей
расчёты раз в неделю, в 2 недели или в месяц — выбираете сами
удалённую работу, можем никогда не видеться
выход на крупнейших производителей и ритейлеров по всему миру
при отличных результатах — рост гонораров и новые форматы работы*
*подразумевает оплаченные командировки и вагоны гаджетов на обзор
Что не предлагаем:
обучение основам копирайтинга, журналистики и русского языка
офис-оупенспейс с фалафелем, смузи и заправкой для вейпа в зоне чилаута
спокойную работу в размеренном темпе с 9 до 18 (hint: так не бывает в успешном проекте)
Если вы проходите по требованиям, нам надо поговорить.
Напишите про себя на ng@iphones.ru с заголовком письма «Хочу работать». Если у вас нет портфолио из ссылок на свои статьи и/или проекты, будьте готовы в ответ выполнить три творческих задания.
FAQ  — В каком формате надо будет работать?
WordPress, прямая публикация, самостоятельная вычитка, самостоятельный поиск, самостоятельное добавление картинок, согласование спорных вопросов в чате некоего мессенджера со смешными стикерами.
— А можно я пришлю вам свою резюме в файле?
Нет. Своими словами, плиз.
— А сколько вы платите?
У новостника Артема больше дорогущих гаджетов, чем у меня. Намекаю: это не мама их покупала.
Остальное в переписке при обоюдной симпатии. Интим не предлагать.
— Почему мне не ответили? Прошло полдня!
Чтобы время шло быстрее, поиграйте в Fortnite.
— А можно совмещать с…?
Если только вы днем автор, а ночью Бэтмен. Вы Бэтмен? Тогда добро. В остальных случаях нежелательно.
— Я хочу писать, но не новости!
Если в требованиях написано про вас, вперёд и с песней — читатели будут только рады.
Жду вас на ng@iphones.ru.
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