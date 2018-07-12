iPhones.ru набирает новостников. Что требуется?

Что требуется?Лето — пора свежих впечатлений. Вот и мы решили освежить коллектив. Начнем с нашего небольшого отдела новостей.

Сейчас в нём трудятся два человека с небольшими перерывами. Мы ищем еще двоих новостников.

Если вы читаете эти строки, поиск продолжается прямо сейчас.

Требования к кандидатам:

возраст от 18 лет знание тематики Apple и истории последних 15 лет на уровне фаната и выше

мониторинг публикаций в западных и российских источниках в режиме 18/7 живой, честный интерес к гаджетам и всему, что их окружает

исключительная грамотность и постоянный фактчекинг

умение объяснять сложные вещи простыми словами, не отпугнув гиков

наличие собственного мнения, которым не стыдно делиться с читателем

стремление не только списывать с Запада, но и создавать новостные поводы самому

понимание, как составить заголовок, который не обманет, но зацепит большинство

если вы бездушная машина-копирайтер на любые темы, мы не сработаемся 100%

Что предлагаем:

самую большую аудиторию в СНГ среди всех тематических сайтов про Apple

поновостную оплату выше коллег по цеху

общение в редакции без купюр и корпоративных стандартов

коллектив без интриг, бюрократии и проволочек

возможность писать статьи в свободное от новостей время (гонорар обсудим)

абсолютно безлимитный доход при соблюдении качества новостей и статей

расчёты раз в неделю, в 2 недели или в месяц — выбираете сами

удалённую работу, можем никогда не видеться

выход на крупнейших производителей и ритейлеров по всему миру

при отличных результатах — рост гонораров и новые форматы работы*

*подразумевает оплаченные командировки и вагоны гаджетов на обзор

Что не предлагаем:

обучение основам копирайтинга, журналистики и русского языка

офис-оупенспейс с фалафелем, смузи и заправкой для вейпа в зоне чилаута

спокойную работу в размеренном темпе с 9 до 18 (hint: так не бывает в успешном проекте)

Если вы проходите по требованиям, нам надо поговорить.

Напишите про себя на ng@iphones.ru с заголовком письма «Хочу работать». Если у вас нет портфолио из ссылок на свои статьи и/или проекты, будьте готовы в ответ выполнить три творческих задания.

FAQ — В каком формате надо будет работать?

WordPress, прямая публикация, самостоятельная вычитка, самостоятельный поиск, самостоятельное добавление картинок, согласование спорных вопросов в чате некоего мессенджера со смешными стикерами.

— А можно я пришлю вам свою резюме в файле?

Нет. Своими словами, плиз.

— А сколько вы платите?

У новостника Артема больше дорогущих гаджетов, чем у меня. Намекаю: это не мама их покупала.

Остальное в переписке при обоюдной симпатии. Интим не предлагать.

— Почему мне не ответили? Прошло полдня!

Чтобы время шло быстрее, поиграйте в Fortnite.

— А можно совмещать с…?

Если только вы днем автор, а ночью Бэтмен. Вы Бэтмен? Тогда добро. В остальных случаях нежелательно.

— Я хочу писать, но не новости!

Если в требованиях написано про вас, вперёд и с песней — читатели будут только рады.

Жду вас на ng@iphones.ru.