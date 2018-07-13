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Джеррард дебютировал на посту наставника «Рейнджерс» с победы в матче ЛЕ
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Джеррард дебютировал на посту наставника «Рейнджерс» с победы в матче ЛЕ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы шотландский клуб «Рейнджерс» принимал на своём поле македонский «Шкупи». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джейми Мёрфи и Джеймс Таверньер. Эта встреча стала первой официальной для нового главного тренера «Рейнджерс» английского специалиста Стивена Джеррарда.
Ответный матч «Рейнджерс» и «Шкупи» проведут в Македонии 17 июля.
Лига Европы, 1-й квалификационный раунд (первый матч)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Шкупи» (Македония) — 2:0 (1:0)
Голы: Мёрфи, 23 (1:0); Таверньер, 90+2 (2:0).
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