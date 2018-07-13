Нойер: смотреть финал ЧМ-2018 буду как нейтральный болельщик

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, кого будет поддерживать в предстоящем финале чемпионата мира — 2018.

«В воскресенье я буду нейтральным болельщиком. В каждой команде есть игрок, с которым меня что-то связывает. С Иваном Ракитичем я никогда не терял контакт с тех пор, как мы играли в «Шальке». Корентин Толиссо — мой одноклубник в «Баварии». Желаю обоим хорошей игры», — написал Нойер на своей странице в «Фейсбуке».

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.