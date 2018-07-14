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Далич: хотим, чтобы весь мир болел за сборную Хорватии в финале ЧМ
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Далич: хотим, чтобы весь мир болел за сборную Хорватии в финале ЧМ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира—2018 с командой Франции.
«Не особенно уделяю внимание статистике — она существует, чтобы её менять. Мы приехали, чтобы насладиться финалом и дать максимальный результат. Не особо интересует, кто наш соперник. Мы заслужили здесь сыграть. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Пусть победит сильнейший.
Самые сложные матчи были на групповом этапе. Сейчас давления нет никакого. Я не буду напрягать своих футболистов. Весь мир будет следить за нами, и просто не надо зажиматься и зацикливаться. Это самый главный матч для них и для всего народа. Если мы потерпим поражение, то сделаем это с достоинством. А если завоюем кубок, никто не будет испытывать большую гордость, чем мы", — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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