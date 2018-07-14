Далич: хотим, чтобы весь мир болел за сборную Хорватии в финале ЧМ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира—2018 с командой Франции.

«Не особенно уделяю внимание статистике — она существует, чтобы её менять. Мы приехали, чтобы насладиться финалом и дать максимальный результат. Не особо интересует, кто наш соперник. Мы заслужили здесь сыграть. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Пусть победит сильнейший.