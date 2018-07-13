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Тунисская федерация футбола приняла отставку главного тренера национальной сборной
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Тунисская федерация футбола приняла отставку главного тренера национальной сборной 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 июля. Тунисская федерация футбола отправила в отставку главного тренера национальной команды Набиля Маалула. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Данное решение было принято на срочном собрании комитета федерации в четверг. В среду Маалул направил запрос в федерацию с просьбой разорвать контракт.
Было принято решение удовлетворить просьбу специалиста и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Также в четверг катарский клуб «Аль-Духайль» объявил о назначении Маалула на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил алжирца Джамеля Бельмади.
На чемпионате мира в России сборная Туниса под руководством Маалула не смогла выйти в плей-офф. Тунисцы проиграли бельгийцам (2:5) и англичанам (1:2), а также обыграли панамцев (2:1), набрав три очка и заняв третье место в группе G.
Маалул возглавил сборную Туниса в апреле 2017 года. Он стал вторым тунисцем, который вывел национальную сборную на чемпионат мира.
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