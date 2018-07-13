Газзаев: «Нравится работа Гончаренко, даже несмотря на то, что ЦСКА не выиграл золото»

”Очень хорошо! На протяжении последних полутора десятков лет для ЦСКА считается неудовлетворительным результатом любое место, кроме первого. Команда находится под постоянным давлением и всегда должна демонстрировать игру высокого уровня. Однако, даже несмотря на то, что «армейцы» не выиграли золото, мне работа Виктора Михайловича нравится. В том числе потому, что он уделяет внимание молодым футболистам, не боится ставить их в состав, даже в матчах Лиги чемпионов. Как итог, некоторые из них уже вызываются в национальную сборную”, — приводит слова Газзаева.