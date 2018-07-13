Ещё
Газзаев: «Нравится работа Гончаренко, даже несмотря на то, что ЦСКА не выиграл золото»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газзаев: «Нравится работа Гончаренко, даже несмотря на то, что ЦСКА не выиграл золото» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Виктора Гончаренко на поста наставника «армейцев».
”Очень хорошо! На протяжении последних полутора десятков лет для ЦСКА считается неудовлетворительным результатом любое место, кроме первого. Команда находится под постоянным давлением и всегда должна демонстрировать игру высокого уровня. Однако, даже несмотря на то, что «армейцы» не выиграли золото, мне работа Виктора Михайловича нравится. В том числе потому, что он уделяет внимание молодым футболистам, не боится ставить их в состав, даже в матчах Лиги чемпионов. Как итог, некоторые из них уже вызываются в национальную сборную”, — приводит слова Газзаева.
SPORT24.ru: последние новости
"Рейнджерс" победил в первом официальном матче под руководством Джеррарда Миньоле: «Акинфеев провел выдающийся турнир, также выделяются Дзюба и Головин» «Краснодар» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер Куэвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение