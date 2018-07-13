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«Барселона» попытается обменять Гомеша на финалиста ЧМ-2018
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«Барселона» попытается обменять Гомеша на финалиста ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Каталонская «Барселона» попытается обменять полузащитника Андреша Гомеша на французского опорного хавбека лондонского «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Sport24.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, помимо португальца каталонцы предложат «синим» дополнительный платеж.
В прошлом сезоне француз принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Кроме того, полузащитник провел шесть матчей в составе сборной Франции на чемпионате мира по футболу в России и помог своей команде выйти в финал.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее чемпион мира — 1998 сравнил Дидье Дешама с Канте.
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