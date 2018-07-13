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«ПСЖ» ведет с новыми владельцами «Милана» переговоры по Бонуччи
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«ПСЖ» ведет с новыми владельцами «Милана» переговоры по Бонуччи 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
«ПСЖ» начал переговоры по защитнику «Милана» Леонардо Бонуччи​ с американской инвестиционной корпорацией Elliott Management, которая завладела правами на итальянский клуб. Как сообщает Culture PSG, парижане намерены воспользоваться нестабильной финансовой ситуацией «россонери». Ожидается, что «Милан» будет готов пойти на сделку из-за проблем с финансовым фэйр-плей, которые привели к отстранению от еврокубков на один сезон.
Напомним, в этом месяце в «ПСЖ» перешел бывший партнер Бонуччи по «Ювентусу» Джанлуиджи Буффон. 31-летний защитник провел 51 матч в прошлом сезоне и забил два мяча при одной голевой передаче.
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