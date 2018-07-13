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Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков
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Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
34-летний защитник Юрий Жирков, завершивший карьеру в сборной России, в интервью «СЭ» поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).
— Смолов извинился перед командой после незабитого Хорватии пенальти и проигранной серии?
— Да. В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке.
— Первый пенальти действительно влияет на настроение остальных бьющих?
— Думаю, да. (Игорь РАБИНЕР)
Полная версия интервью Юрия Жиркова — здесь
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