Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков

34-летний защитник Юрий Жирков , завершивший карьеру в сборной России, в интервью «СЭ» поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

— Смолов извинился перед командой после незабитого Хорватии пенальти и проигранной серии?

— Да. В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке.

— Первый пенальти действительно влияет на настроение остальных бьющих?

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