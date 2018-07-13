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Смолов извинился перед партнерами по сборной России за незабитый пенальти
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Смолов извинился перед партнерами по сборной России за незабитый пенальти 

ТВ Центр 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что после матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу с Хорватией нападающий команды Федор Смолов извинился перед партнерами за незабитый пенальти. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал", — отметил Жирков, добавив, что остальные футболисты поддержали Смолова.
7 июля сборная России уступила Хорватии в 1/4 и покинула ЧМ-2018. Основное время закончилось вничью — 1:1. За два дополнительных тайма по пятнадцать минут соперник еще раз обменялись голами. В итоге судьба матча решилась по пенальти. Первый удар в серии, который исполнял Смолов, отбил вратарь хорватов Даниел Субашич. Также свою попытку не реализовал защитник россиян Марио Фернандес. В итоге хорваты выиграли серию со счетом 4:3.
После этого Хорваты одержали победу 2:1 над англичанами в 1/2 и вышли в финал, где 15 июля встретятся с командой Франции в «Лужниках». Днем ранее в матче за третье место в Санкт-Петербурге Англия сыграет с Бельгией.
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