Смолов извинился перед партнерами по сборной России за незабитый пенальти

Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что после матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу с Хорватией нападающий команды Федор Смолов извинился перед партнерами за незабитый пенальти. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал", — отметил Жирков, добавив, что остальные футболисты поддержали Смолова.

7 июля сборная России уступила Хорватии в 1/4 и покинула ЧМ-2018. Основное время закончилось вничью — 1:1. За два дополнительных тайма по пятнадцать минут соперник еще раз обменялись голами. В итоге судьба матча решилась по пенальти. Первый удар в серии, который исполнял Смолов, отбил вратарь хорватов Даниел Субашич. Также свою попытку не реализовал защитник россиян Марио Фернандес . В итоге хорваты выиграли серию со счетом 4:3.

После этого Хорваты одержали победу 2:1 над англичанами в 1/2 и вышли в финал, где 15 июля встретятся с командой Франции в «Лужниках». Днем ранее в матче за третье место в Санкт-Петербурге Англия сыграет с Бельгией.