Ещё
Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке сборной России после незабитого пенальти в матче с Хорватией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке сборной России после незабитого пенальти в матче с Хорватией 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков, объявивший о завершении карьеры в сборной России, рассказал о словах нападающего Фёдора Смолова в раздевалке национальной команды после незабитого пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года с Хорватией.
«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашёл нужные слова. Помню, сказал ещё, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — приводит слова Жиркова «Спорт-экпресс».
В серии послематчевых пенальти с Хорватией Смолов, первыми исполняя 11-метровый, не сумел переиграть хорватского голкипера Даниэля Субашича. Позже Марио Фернандес также допустил ошибку, не попав в створ ворот. Таким образом сборная России не сумела пробиться в полуфинал домашнего чемпионата мира.
Ранее Станислав Черчесов объяснил решение предоставить Смолову право первого удара в серии пенальти с Хорватией.
RT на русском: последние новости
Глава ФИФА заявил, что ЧМ-2018 изменил Россию в глазах всего мира Черчесов ответил на вопрос о возможном приглашении Игнашевича в тренерский штаб сборной России глава УЕФА Чеферин о ЧМ-2018, феномене Хорватии и системе VAR
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение