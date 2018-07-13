Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке сборной России после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков , объявивший о завершении карьеры в сборной России, рассказал о словах нападающего Фёдора Смолова в раздевалке национальной команды после незабитого пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года с Хорватией.

«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашёл нужные слова. Помню, сказал ещё, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — приводит слова Жиркова «Спорт-экпресс».

В серии послематчевых пенальти с Хорватией Смолов, первыми исполняя 11-метровый, не сумел переиграть хорватского голкипера Даниэля Субашича . Позже Марио Фернандес также допустил ошибку, не попав в створ ворот. Таким образом сборная России не сумела пробиться в полуфинал домашнего чемпионата мира.