Руни раскрыл подробности скандального ухода из «Эвертона»

В текущее трансферное окно форвард стал игроком американского «Ди Си Юнайтед». Руни признался, что до сих пор не знает истинную причину своего ухода из стана «ирисок».

"В «Эвертоне» ближе к концу прошлого сезона мне ясно дали понять, что будут счастливы, если я уйду. По какой причине — я до сих пор не знаю. Но таков футбол, я принял решение уйти. Сказал руководству: «Я не ребенок. Если вы хотите, чтобы я ушел, то скажите об этом». И мне дали все понять", — приводит слова Руни ESPN.

В «Эвертон» 32-летний форвард перешел летом 2017 года. За клуб он провел 38 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал два результативных паса.

Ранее «Эвертон» подтвердил переход Руни в «Ди-Си Юнайтед».