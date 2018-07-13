Ещё
Руни раскрыл подробности скандального ухода из «Эвертона»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руни раскрыл подробности скандального ухода из «Эвертона» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий «Эвертона» Уэйн Руни рассказал о своем уходе из ливерпульского клуба, передает "Советский спорт".
В текущее трансферное окно форвард стал игроком американского «Ди Си Юнайтед». Руни признался, что до сих пор не знает истинную причину своего ухода из стана «ирисок».
"В «Эвертоне» ближе к концу прошлого сезона мне ясно дали понять, что будут счастливы, если я уйду. По какой причине — я до сих пор не знаю. Но таков футбол, я принял решение уйти. Сказал руководству: «Я не ребенок. Если вы хотите, чтобы я ушел, то скажите об этом». И мне дали все понять", — приводит слова Руни ESPN.
В «Эвертон» 32-летний форвард перешел летом 2017 года. За клуб он провел 38 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал два результативных паса.
Ранее «Эвертон» подтвердил переход Руни в «Ди-Си Юнайтед».
Газета.Ru: последние новости
Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018 "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению финалиста ЧМ-2018 Роналду планирует погасить все задолженности в Испании
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение