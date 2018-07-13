Уэйн Руни: «Эвертон» хотел моего ухода

— В «Эвертоне» ближе к концу прошлого сезона мне ясно дали понять, что будут счастливы, если я уйду. По какой причине — я до сих пор не знаю.

Мне казалось, что я выступал неплохо, был их лучшим бомбардиром, хотя большую часть сезона отыграл в полузащите, но таков футбол. Меня попросили принять решение, я его принял.

Уэйн Руни : Когда я посетил базу «Ди Си Юнайтед», меня поразило все Я сказал руководству: «Я не ребенок. Если вы хотите моего ухода, то скажите об этом. Если хотите, чтобы я остался — скажите мне об этом.

Будь мне 18, 20 лет, 21 год я бы не смог так хорошо справиться с этой ситуацией. Мне дали все понять, а я не собирался проявлять неуважение по отношению к клубу, — цитирует Руни ESPN.