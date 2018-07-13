Ещё
Первый чемпионат мира по футболу прошел 88 лет назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый чемпионат мира по футболу прошел 88 лет назад 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Чемпионат мира по футболу родился 13 июля 1930 года в столице Уругвая Монтевидео.
Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по самому зрелищному виду спорта — футболу.
Специально к этим состязаниям в Монтевидео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» — «столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская сторона взяла на себя.
В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая. В первых поединках сошлись сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. Первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счётом 4:2. Торжества по поводу победы в чемпионате не прекращались в Монтевидео несколько дней.
В настоящее время чемпионат мира по футболу — главное международное соревнование по футболу, которое проводится управляющим органом мирового футбола — ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные стран — членов ФИФА всех континентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в четыре года.
А вот 88-й год своего рождения мировой футбольный чемпионат встречает в России.
Парламентская газета: последние новости
Макрон приедет в Санкт-Петербург на полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу В Российском военно-историческом обществе обеспокоены осквернением советского мемориала в Норвегии Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ142
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение