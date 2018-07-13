Ещё
Котенок с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Котенок с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Видео с необычным двухмесячным котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия, мордочка которого напоминает человеческое лицо, поразило пользователей соцсетей. Видео с котенком было опубликовано первого июля и за несколько дней разлетелось по сети.
Catsvill County Valkyrie 🦋 #мейнкункотята #мейнкун #mainecoon_feature #mainecoon #kitten #kittykittymeowmeow
Публикация от Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty)
11 Июл 2018 в 1:37 PDT  Пользователи по-разному отреагировали на его причудливую мордочку. Некоторые оставляли шутливые комментарии: «Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза», а кто-то сравнивал Валькирию с ведьмой, превратившейся в кота.
Другие советовали хозяйке попробовать котенка в съемках фильмов ужасов, отмечая, что ни грима, ни компьютерной графики не потребуется. Кто-то написал, что мордочка Валькирии — это последнее, что он увидит перед смертью.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение