Котенок с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости . Видео с необычным двухмесячным котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия, мордочка которого напоминает человеческое лицо, поразило пользователей соцсетей. Видео с котенком было опубликовано первого июля и за несколько дней разлетелось по сети.

Catsvill County Valkyrie 🦋 #мейнкункотята #мейнкун #mainecoon_feature #mainecoon #kitten #kittykittymeowmeow

Публикация от Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty)

11 Июл 2018 в 1:37 PDT Пользователи по-разному отреагировали на его причудливую мордочку. Некоторые оставляли шутливые комментарии: «Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза», а кто-то сравнивал Валькирию с ведьмой, превратившейся в кота.

Другие советовали хозяйке попробовать котенка в съемках фильмов ужасов, отмечая, что ни грима, ни компьютерной графики не потребуется. Кто-то написал, что мордочка Валькирии — это последнее, что он увидит перед смертью.