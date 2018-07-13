Ещё
Американец снял ангела на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец снял ангела на видео 

13 Новостей.ru 4 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Мистической записью поделился американец и видео с ангелом стало моментально популярным. Верите ли вы в существование ангелов, демонов и сверхъестественных сил и существ? В интересно каждый день появляется огромное количество записей, но не все они являются настоящими. Правда подлинность видео бывает порой сложно установить. Со слов американца, он часто снимает небо, но в этот раз заметил странное движение и решил увеличить объектив камеры, чтобы рассмотреть подробнее. Многие посмотревшие запись уверены в том, что это видео-монтаж, а не реальные съемки. Стоит отметить, что фигура существа практически неподвижна, а двигаются только крылья. Да и сам ангел какой-то нелепый, словно фарфоровая игрушка.
13 Новостей.ru: последние новости
Таинственные круги появились в небе Австралии В Казахстане на полях появились загадочные круги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение