Американец снял ангела на видео

Мистической записью поделился американец и видео с ангелом стало моментально популярным. Верите ли вы в существование ангелов, демонов и сверхъестественных сил и существ? В интересно каждый день появляется огромное количество записей, но не все они являются настоящими. Правда подлинность видео бывает порой сложно установить. Со слов американца, он часто снимает небо, но в этот раз заметил странное движение и решил увеличить объектив камеры, чтобы рассмотреть подробнее. Многие посмотревшие запись уверены в том, что это видео-монтаж, а не реальные съемки. Стоит отметить, что фигура существа практически неподвижна, а двигаются только крылья. Да и сам ангел какой-то нелепый, словно фарфоровая игрушка.