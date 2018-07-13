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Собчак не смогла вспомнить фамилию своего любимого футболиста
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Собчак не смогла вспомнить фамилию своего любимого футболиста 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак присутствовала на матче полуфинала чемпионата мира — 2018 между командами Хорватии и Англии, сообщает "Советский спорт".
Супруг Собчак Максим Виторган после игры в своем инстаграме опубликовал видео, в котором интересовался у жены про лучшего игрока матча. Телеведущая назвала фамилию «Мездрич», подразумевая полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича.
"Вот этот маленький прекрасный Мездрич. Маздрич? Ну, я не помню в общем. Такой маленький, страшненький. Там буйволы, лоси просто бегают, я вообще не понимаю, как выживают среди них, а он такой маленький. Я не понимаю. В принципе они затолкать могут всех этих хорватов, но нет. Люди выиграли. Молодцы! Я вообще за труд. Терпение и труд все перетрут. Будет заслуженно, если они станут чемпионами", — заявила Собчак.
В финале мундиаля хорваты сыграют с командой Франции. Матч состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».
Ранее Собчак назвала сборную, за которую будет переживать в финале ЧМ-2018.
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