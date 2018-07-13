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«Спартак» из Суботицы сыграл вничью с «Колрейном» при судействе Матюнина
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«Спартак» из Суботицы сыграл вничью с «Колрейном» при судействе Матюнина 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
"Спартак" из Суботицы сыграл вничью с «Колрейном» в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы (1:1). Встречу обслуживал российский арбитр Алексей Матюнин.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
"Спартак Сб" (Сербия) — «Колрейн» (Северная Ирландия) — 1:1 (0:1)
Голы: Макколи, 23 (0:1). Савкович, 90+7 — с пенальти (1:1).
Судья: МАТЮНИН (Москва).
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) — «АИК» (Швеция) — 0:1 (0:0)
Гол: Сундгрен, 74.
Судья: Харкам (Австрия).
"Раднички Н" (Сербия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта) — 4:0 (1:0)
Голы: Панков, 14 (1:0). Хаскич, 53 (2:0). Мркич, 55 (3:0). Хаскич, 85 (4:0).
Судья: Барсело (Гибралтар).
"ДАК" (Словакия) — «Динамо Тб» (Грузия) — 1:1 (1:1)
Голы: Зивзивадзе, 15 (0:1). Байо, 30 (1:1).
Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).
"Стьярнан" (Исландия) — «Нымме Калью» (Эстония) — 3:0 (1:0)
Голы: Халльдоурссон, 19 — с пенальти (1:0). Сигурдссон, 49 (2:0). Бальдвинссон, 70 (3:0).
Судья: Пржигода (Чехия).
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