Бельгийский голкипер назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018

Российская сборная дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля, где уступила команде Хорватии.

"Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете — выкладываться по максимуму", — заявил бельгиец.

Миньоле также отметил среди подопечных Станислава Черчесова некоторых игроков.

Ранее Миньоле разыскал просившего футболку кыргызстанца.