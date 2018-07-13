Бельгийский вратарь поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018 

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018, передают "Известия".
"Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Учитывая то, что российская команда дошла до 1/4 финала, — а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале, — народ должен быть доволен выступлением сборной", — сказал голкипер.
Также Миньоле выделил трех игроков российской команды, которые, как он считает, показали себя наилучшим образом на турнире.
"Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина", — заключил вратарь.
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Ранее польского комментатора обвинили в поддержке сборной России во время матча ЧМ-2018.