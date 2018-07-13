Бельгийский вратарь поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018, передают "Известия"

"Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Учитывая то, что российская команда дошла до 1/4 финала, — а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале, — народ должен быть доволен выступлением сборной", — сказал голкипер.

Также Миньоле выделил трех игроков российской команды, которые, как он считает, показали себя наилучшим образом на турнире.

Ранее польского комментатора обвинили в поддержке сборной России во время матча ЧМ-2018.