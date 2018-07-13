Ещё
Главный тренер сборной Туниса покинул свой пост после ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер сборной Туниса покинул свой пост после ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тунисская федерация футбола приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Набиля Маалула, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба организации.
Отмечается, что инициативу разорвать контракт со сборной выразил сам наставник. Окончательное решение о его будущем было принято на срочном совещании федерации. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
На чемпионате мира — 2018 сборная Туниса под руководством Маалулы не смогла выйти из группы, уступив командам Англии и Бельгии, а также обыграв сборную Панамы.
Ранее сообщалось, что сборную Панамы признали худшей командой ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Бельгийский голкипер назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018 Бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара Сборная Бельгии будет играть на победу в матче за третье место на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение