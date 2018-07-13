Главный тренер сборной Туниса покинул свой пост после ЧМ-2018

Тунисская федерация футбола приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Набиля Маалула, сообщает ТАСС

Об этом проинформировала пресс-служба организации.

Отмечается, что инициативу разорвать контракт со сборной выразил сам наставник. Окончательное решение о его будущем было принято на срочном совещании федерации. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

На чемпионате мира — 2018 сборная Туниса под руководством Маалулы не смогла выйти из группы, уступив командам Англии и Бельгии, а также обыграв сборную Панамы.

Ранее сообщалось, что сборную Панамы признали худшей командой ЧМ-2018.