Главный тренер сборной Туниса покинул свой пост после ЧМ-2018 

Тунисская федерация футбола приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Набиля Маалула, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба организации.
Отмечается, что инициативу разорвать контракт со сборной выразил сам наставник. Окончательное решение о его будущем было принято на срочном совещании федерации. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
На чемпионате мира — 2018 сборная Туниса под руководством Маалулы не смогла выйти из группы, уступив командам Англии и Бельгии, а также обыграв сборную Панамы.
Ранее сообщалось, что сборную Панамы признали худшей командой ЧМ-2018.