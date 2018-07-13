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Осенние выборы станут ключевыми для российской партийной системы
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Осенние выборы станут ключевыми для российской партийной системы 

Ведомости 3 часа назад
Фото: Ведомости
Осенняя региональная кампания имеет ключевое значение для многих партий: если они не достигнут требуемого законом уровня участия в выборах, то в 2019 г. их ждет ликвидация. Об этом говорится в совместном докладе фонда «Либеральная миссия» и Комитета гражданских инициатив о правовых и политических особенностях выборов 9 сентября.
По закону о партиях, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации принять участие либо в одной федеральной кампании (выборы президента или Госдумы), либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские — в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах. Пока это требование выполнили 18 из 63 партий, имеющих право участия в выборах. Среди тех, кто еще не гарантировал себе будущее, партии «За женщин России», «Города России», «Альянс зеленых», «Союз горожан», Народная партия, Партия прогресса (ранее Партия социальных сетей и «Гражданская позиция»), Социал-демократическая партия, Партия пенсионеров России и др.
После думских выборов 2016 г. во многих регионах сменились составы избиркомов, напоминают эксперты. Центризбирком стремился улучшить имиджево-репутационную ситуацию с этими комиссиями — в частности, были заменены руководители избиркомов в регионах, где были претензии к качеству проведения выборов. Но смены состава, как правило, проводятся с учетом интересов региональных властей и коррелируют с заменами губернаторов, поэтому по-прежнему сохраняется зависимость избиркомов от органов исполнительной власти, отмечается в докладе. Так, возглавившая Мособлизбирком замгубернатора Эльмира Хаймурзина теперь занимается организацией выборов, в которых участвует ее бывший начальник.
При этом на выборах продолжают действовать многие критиковавшиеся ранее нормы: единый день голосования в сентябре, муниципальный фильтр, отсутствие льгот по сбору подписей для кандидатов большинства партий. Из особенностей кампании-2018 эксперты отмечают стремление властей ряда регионов создать возможности для повышения явки через продление времени голосования — по такому пути пошли Москва и Архангельская область. Москва к тому же первая ввела экстерриториальное голосование на региональных выборах.
До 2014 г. партии участвовали в выборах, а потом закон сделал это фактически невозможным, поясняет соавтор доклада, политолог Александр Кынев: «Получился замкнутый круг: чтобы получить льготу, нужно участвовать в выборах, а чтобы участвовать в выборах, нужны льготы. При наличии партии, которая не может участвовать в выборах, ее члены идут независимыми кандидатами — просто потому, что так проще». При этом нельзя говорить, что все малые партии фейковые, они создавались на базе разных организаций, говорит эксперт: «Просто сейчас система антипартийная, цель которой — уничтожать партийные структуры, потому что власти не нравится любая самоорганизация». Кроме того, раньше власти проявляли готовность помогать кандидатам со сбором подписей, напоминает Кынев: «Сейчас крайний перегиб. В этом году ничего подобного нет, не пустили никого по максимуму». Административный ресурс работает на систему тотального недопуска, продолжает эксперт: «Идет борьба за то, „как бы чего не вышло“. А о стратегических последствиях и будущем никто не думает». Но избирательное законодательство будут менять, полагает Кынев: «Сначала было не до этого — выборы в Госдуму, смена внутриполитического блока в Кремле, президентские выборы. По-хорошему, сейчас оттягивать реформу поводов нет, политическая система страдает, поскольку происходит вытеснение недовольства во внесистемное участие и дискредитация самих процедур». Либеральной избирательной реформы вряд ли можно ожидать, но, возможно, будут какие-то льготы для партий, изменение муниципального фильтра, добавляет он.
Активный процесс регистрации партий начался со второй половины 2012 г., у малых партий все-таки еще останется выборный цикл 2019 г., говорит политолог Александр Пожалов: «Процесс ликвидации большинства малых партий начнется зимой 2019–2020 гг., а у зарегистрированных в 2013–2014 гг. еще есть время». Но нынешний цикл — действительно второй по масштабности за пять лет, согласен он: «У малых партий есть максимум возможностей поучаствовать в выборах в заксобрания или в муниципальных». Но эти выборы куда важнее тем, что в 2013 г. некоторые партии провели список в одно заксобрание и получили право без сбора подписей участвовать в выборах в Госдуму, сейчас же этот срок истекает, напоминает эксперт. Среди таких партий — «Родина», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Парнас», и им важно сохранить фракции в региональных парламентах, чтобы в 2021 г. снова участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.
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