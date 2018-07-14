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«Бетис» подписал контракт с полузащитником сборной Португалии
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«Бетис» подписал контракт с полузащитником сборной Португалии 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Испанский «Бетис» подписал контракт с полузащитником сборной Португалии Вильямом Карвалью, сообщает Sport24.
Соглашение рассчитано на пять лет. В контракте с бывшим футболистом португальского «Спортинга» прописаны отступные в размере €100 млн  В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Португалии 24 матча, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планирует погасить все задолженности в Испании.
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