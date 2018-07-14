«Бетис» подписал контракт с полузащитником сборной Португалии

Испанский «Бетис» подписал контракт с полузащитником сборной Португалии Вильямом Карвалью, сообщает Sport24.

Соглашение рассчитано на пять лет. В контракте с бывшим футболистом португальского «Спортинга» прописаны отступные в размере €100 млн В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Португалии 24 матча, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.