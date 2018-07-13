Экс-форвард сборной Украины поддержал Смолова, чтобы не быть «животным» 

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» и сборной Украины по футболу Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова после неудачи на чемпионате мира — 2018, передает "Советский спорт".
В матче 1/4 финала мундиаля против Хорватии Смолов не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти. Позднее Селезнев в своем инстаграме написал слова поддержки игроку россиян.
"Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!" — написал украинец.
Позднее Селезнев объяснил, почему решил поддержать Смолова.
"Я его знаю почти десять лет. Он хороший человек и отличный футболист. Поэтому его и поддержал. Написал в инстаграме, так как нужно оставаться людьми, а не животными", — приводит слова игрока «Акхисар Беледиеспора» «СЭ».
Ранее Станислав Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на ЧМ-2018.