Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 9-го тура

Завершился 9-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 18 человек.

Лучше всех выступили Богдан, lyavon и kruton9000, набравшие по пять баллов.

В общем зачете ВВМ сохранил лидерство, но Yas подобрался к нему вплотную. Небольшие шансы на победу сохраняют также TurculeCNEW и lyavon.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ — 62 2. Yas — 60 3-4. TurculeCNEW, lyavon — 58 5. viktorxal — 54 6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта — 52 7. РеалЕкатеринбург — 51 8-9. lopatasamolet, Пьянь — 50 10. SAMUELL — 49 11. Зенден — 48 12. Джонни — 46 13. WhiteWolff — 45 14-15. Дамира, Богдан — 41 16. Cum Deo — 36 17. Гуля Ермакова — 33 18. Предсказатель — 32 19. kruton9000 — 31 20. Franky — 29 21. xас — 26 22. Hovsik333 — 17 23. Edgarooo07 — 14 24. Димас — 13 25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain — 10 28. камбала1 — 9 29. Бердали — 8 30. ali — 7 31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman — 6 34-35. Barsa kg, igrok — 5 36-37. Александр, АТУ — 4 38. Олжас — 3 39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог — 2