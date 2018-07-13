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Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 9-го тура
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Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 9-го тура 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Завершился 9-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 18 человек.
Лучше всех выступили Богдан, lyavon и kruton9000, набравшие по пять баллов.
В общем зачете ВВМ сохранил лидерство, но Yas подобрался к нему вплотную. Небольшие шансы на победу сохраняют также TurculeCNEW и lyavon.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ — 62  2. Yas — 60  3-4. TurculeCNEW, lyavon — 58  5. viktorxal — 54  6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта — 52  7. РеалЕкатеринбург — 51  8-9. lopatasamolet, Пьянь — 50  10. SAMUELL — 49  11. Зенден — 48  12. Джонни — 46  13. WhiteWolff — 45  14-15. Дамира, Богдан — 41  16. Cum Deo — 36  17. Гуля Ермакова — 33  18. Предсказатель — 32  19. kruton9000 — 31  20. Franky — 29  21. xас — 26  22. Hovsik333 — 17  23. Edgarooo07 — 14  24. Димас — 13  25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain — 10  28. камбала1 — 9  29. Бердали — 8  30. ali — 7  31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman — 6  34-35. Barsa kg, igrok — 5  36-37. Александр, АТУ — 4  38. Олжас — 3  39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог — 2
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