Главные новости дня: 12 июля

12 июля оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018.

Сборная Хорватии перед финалом с Францией может потерять Перишича. При этом другого хорвата Виду вообще хотят объявить экстремистом. Рассудит Францию — Хорватию в финале аргентинец Питана.

Из клубных дел стоит выделить «Барселона», которая объявила о трансферах Лангле и Артура. На этом каталонцы останавливаться не собираются и ведут переговоры по трансферам Азара, Канте, Виллиана и Милинковича-Савича.

"Реал" предложил Неймару зарплату уровня Месси, но вот сам бразилец передумал переходить в королевский клуб. При этом «Реал» может потерять еще и Марсело.

А вот ивуариец Сери, которого долго сватали в топ-клубы, неожиданно перешел в «Фулхэм».

Вот и все на сегодня.