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Главные новости дня: 12 июля
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Главные новости дня: 12 июля 

Soccer News 3 часа назад
12 июля оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018.
Сборная Хорватии перед финалом с Францией может потерять Перишича. При этом другого хорвата Виду вообще хотят объявить экстремистом. Рассудит Францию — Хорватию в финале аргентинец Питана.
Из клубных дел стоит выделить «Барселона», которая объявила о трансферах Лангле и Артура. На этом каталонцы останавливаться не собираются и ведут переговоры по трансферам Азара, Канте, Виллиана и Милинковича-Савича.
"Реал" предложил Неймару зарплату уровня Месси, но вот сам бразилец передумал переходить в королевский клуб. При этом «Реал» может потерять еще и Марсело.
А вот ивуариец Сери, которого долго сватали в топ-клубы, неожиданно перешел в «Фулхэм».
Вот и все на сегодня.
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