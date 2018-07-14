Лучано Спаллетти: Перишич — единственный, кто может сравниться с Роналду по физическим кондициям

«Брозович и Перишич? В финале чемпионата мира я без сомнения буду за Хорватию, — приводит Football Italia слова Спаллетти. — Брозович вел команду за собой в полуфинале с Англией. Они даже подвинули Модрича, чтобы дать ему возможность играть в середине поля. Это говорит о многом. С ним мяч всегда находится в движении.

А Перишич — единственный игрок, который может сравниться с Криштиану Роналду по физической форме. Он быстр, силен и может забивать много голов, даже головой».

Напомним, финал чемпионата мира Франция — Хорватия пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча