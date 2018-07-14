Ещё
Лучано Спаллетти: Перишич — единственный, кто может сравниться с Роналду по физическим кондициям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучано Спаллетти: Перишич — единственный, кто может сравниться с Роналду по физическим кондициям 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сравнил полузащитника команды и сборной Хорватии Ивана Перишича с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Брозович и Перишич? В финале чемпионата мира я без сомнения буду за Хорватию, — приводит Football Italia слова Спаллетти. — Брозович вел команду за собой в полуфинале с Англией. Они даже подвинули Модрича, чтобы дать ему возможность играть в середине поля. Это говорит о многом. С ним мяч всегда находится в движении.
А Перишич — единственный игрок, который может сравниться с Криштиану Роналду по физической форме. Он быстр, силен и может забивать много голов, даже головой».
Напомним, финал чемпионата мира Франция — Хорватия пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Советский спорт: последние новости
Тарасов подписал новый контракт с «Локомотивом» Деян Ловрен: Если Хорватия выиграет ЧМ-2018, Модрич заслуживает получить «Золотой мяч» Лука Модрич: Я бы поменял все свои титулы на кубок ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России67
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста6
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение