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Перишич может пропустить финал ЧМ по футболу
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Перишич может пропустить финал ЧМ по футболу 

Мир24 1 час назад
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич может пропустить финальную игру чемпионата мира, где его команда встретится со сборной Франции. В ходе встречи с англичанами в полуфинале игрок получил травму колена, сообщает ТАСС.
12 июля во многих СМИ появилась информация о том, что после матча против команды Англии футболист посетил одну из московских больниц с травмой правого коленного сустава. Представители сборной Хорватии заверили, что игрок просто прошел магнитно-резонансную томографию, но не стали утверждать, что Перишич выйдет на поле в игре с французами.
«Госпитализирован? Нет, это неподходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное. Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале», — сообщили в пресс-службе сборной.
29-летний хавбек был признан лучшим игроком матча Англия — Хорватия, в которой хорваты победили со счетом 2:1. Перишич забил один из двух победных голов, а также сделал голевую передачу, позволившую нападающему Марио Манджукичу вывести команду вперед.
Напомним, что финальная игра чемпионата мира по футболу состоится 15 июля. На стадионе «Лужники» в битве за Кубок мира схлестнутся сборные Франции и Хорватии.
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