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Спаллетти: «Перишич — единственный игрок, которого можно сравнить с Роналду»
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Спаллетти: «Перишич — единственный игрок, которого можно сравнить с Роналду» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти оценил игру своих подопечных Марсело Брозовича и Ивана Перишича на чемпионате мира.
"Брозович и Перишич? Конечно, я буду болеть за Хорватию в финале. Брозович диктовал игру своей команды в полуфинале против Англии. Чтобы позволить ему играть в центре поля, хорваты изменили позицию такого игрока, как Модрич. Это подчёркивает ценность Марсело. С ним мяч всегда находится в движении.
Перишич — единственный игрок, которого можно сравнить с Роналду с физической точки зрения. Он быстр, силён и способен много забивать, в том числе головой.
Брозович и Перишич здорово себя проявляют на чемпионате мира. После этого они захотят преуспеть и в «Интере», — цитирует Спаллетти Football Italia.
В финале чемпионата мира 15-го июля в «Лужниках» Хорватия сразится с Францией.
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18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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