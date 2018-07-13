Спаллетти: «Перишич — единственный игрок, которого можно сравнить с Роналду»

"Брозович и Перишич? Конечно, я буду болеть за Хорватию в финале. Брозович диктовал игру своей команды в полуфинале против Англии. Чтобы позволить ему играть в центре поля, хорваты изменили позицию такого игрока, как Модрич. Это подчёркивает ценность Марсело. С ним мяч всегда находится в движении.

Перишич — единственный игрок, которого можно сравнить с Роналду с физической точки зрения. Он быстр, силён и способен много забивать, в том числе головой.

Брозович и Перишич здорово себя проявляют на чемпионате мира. После этого они захотят преуспеть и в «Интере», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В финале чемпионата мира 15-го июля в «Лужниках» Хорватия сразится с Францией.

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18:00 15.07.2018

Франция — Хорватия