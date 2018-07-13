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«Питтсбург» продлил контракт с Олексяком до конца сезона-2020/2021
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«Питтсбург» продлил контракт с Олексяком до конца сезона-2020/2021 

Чемпионат.com 2 часа назад
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джейми Олексяк продлил соглашение с клубом до конца сезона-2020/2021.
Согласно новому договору 25-летний канадский защитник будет получать $ 2,1 млн годовых.
Запись также доступна в «твиттере» «Пингвингз».
Напомним, что «Питтсбург» выменял Олексяка у «Далласа» в декабре 2017 года, компенсацией за хоккеиста стал условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2019. Всего в прошедшем сезоне защитник принял участие в 68 матчах и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Олексяк сыграл в 12 матчах и забросил одну шайбу.
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