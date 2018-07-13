Внешность 16‐летней эфиопской бегуньи взбудоражила Сеть

На чемпионате мире среди юниоров, который состоялся в финском Тампере, третье место досталось молодой эфиопской бегунье Гирмавит Гебржихаир. Однако пользователи Сети обсуждают не достижение девушки, а ее внешность, сообщил портал Medialeaks.

Бронзовую медаль в забеге на пять километров завоевала девушка, которая по паспорту родилась 21 ноября 2001 года, однако Интернет ведет ожесточенные дебаты по поводу внешности Гебржихаир и ее возраста.

«16 лет до пенсии осталось», — иронично подмечают пользователи Сети.

«Ее дети и внуки следили за ее победами на юниорском чемпионате», — поддерживают комментаторы.

Однако, несмотря на споры по поводу возраста, факт остается фактом — личный рекорд Гебржихаир составляет на пять километров лучше, чем у российских соперниц на той же дистанции.

Если же Гебржихаир действительно нет 17 лет, то она сможет принять участие на следующем юниорском чемпионате мира.

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