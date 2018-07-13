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Юрий Жирков: «В плечо Салаха не бил. По ногам — два раза»
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Юрий Жирков: «В плечо Салаха не бил. По ногам — два раза» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в интервью «СЭ» признался, что в матче чемпионата мира-2018​ против Египта не играл грубо против нападающего Мохамеда Салаха​. Также он отметил, что такие задачи тренерский штаб перед ним не ставил.
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​— Второй матч с Египтом был по большому счету решающим. А вы, причем уже с травмой, играли непосредственно против Салаха. Насколько сложно пришлось?
— Тяжело. Очень тяжело. Это один из лучших игроков мира, но мы должны были его закрыть. Саламыч говорил, чтобы я атаковал его в момент приема мяча, не давал ему пространства. Были даны четкие указания по общекомандным перемещениям, чтобы до Салаха как можно реже доходил мяч. Все это сыграло свою роль.
В первом тайме он один раз от меня ушел и опасно пробил. Мог забить, но промахнулся. Но в целом его удалось закрыть. Вообще, тренерский штаб очень тщательно разбирал каждого соперника, разжевывал нам его слабые и сильные стороны. И Черчесов, и Ромащенко подробно рассказывали, как кого нужно атаковать, закрывать. Так что, выходя на поле, мы четко знали, что нам нужно делать. Во многом поэтому и из группы вышли, и испанцев прошли.
— Не пытались по правилам атаковать Салаха в корпус, чтобы он почувствовал свое больное плечо?
— В первом тайме я его особо не трогал. А во втором пару раз ударил по ногам, не успев сыграть в мяч. Довольно прилично. Однажды он обернулся, посмотрел, сказал что-то на своем языке. Но в плечо ни разу не бил. Это не хоккей, где применяют силовые приемы, и порой намеренно в больное место. Задачи бить его у меня не было — просто Салах очень быстрый игрок, и так по эпизоду получалось. (Игорь РАБИНЕР)
Полностью интервью Жиркова
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