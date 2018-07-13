Британка высморкалась, сломала глазницу и бросила курить

Жительница Лондона сломала кости черепа, сильно высморкавшись. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя уборщица простудилась, и в попытке прочистить нос приложила слишком большое усилие. После того, как ее левый глаз начал болеть, опух и перестал видеть, женщина обратилась к врачам. Проведенная компьютерная томография показала, что у нее перелом глазницы. Такая травма часто встречается после сильного удара в лицо.

По предположению врачей, одной из причин стало курение, которое изменило давление в носовых пазухах. Издание отмечает, что после лечения и выписки женщина отказалась от вредной привычки, хотя до этого выкуривала 20 сигарет в день.

8 мая сообщалось о жительнице американского города Омаха, которая несколько лет страдала от насморка, пока не выяснила, что все это время из ее носа вытекала спинномозговая жидкость. В 2013 году она попала в аварию и получила травму головы, ударившись лицом о приборную панель. Все эти годы доктора диагностировали у американки аллергию.