Валерий Газзаев: Сборная России могла дойти до финала ЧМ

Экс-наставник сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что национальная команда РФ на домашнем чемпионате мира сумела преодолеть психологический барьер.

— Нынешний чемпионат мира — лучший в истории мирового футбола. Много неожиданных результатов, многие фавориты показали низкие результаты и низкий уровень игры. Например, Бразилия сыграла в России плохо. У них была игра одного футболиста, — сказал эксперт в эфире «Матч ТВ». — Что касается сборной России, то я думаю, наша команда показала очень хороший результат. Мы вошли в восьмерку лучших команд планеты, это большое достижение. Самое главное, что наша сборная перешла психологический барьер. На прошлых турнирах все-таки перед нашими футболистами задача стояла выйти из группы. Наша сборная могла дойти до финала ЧМ. Удача была на стороне Хорватии в 1/4 финала турнира. Я по-прежнему считаю Смолова одним из лучших футболистов в нашей стране. Не пошло у него, но зато раскрылся Дзюба. Я и не ожидал от него такого. Он фантастически провел турнир. Дай бог, чтобы он продолжил прогрессировать.