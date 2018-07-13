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Приморские гонщики победили действующего чемпиона России
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Приморские гонщики победили действующего чемпиона России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спидвейные команды участвовали в гонке чемпионата России в среду. Участники команды из Владивостока победили спортивный спидвейный клуб «Мега‐Лада» из Тольятти со счетом 48:45. Об этом сообщила администрация Владивостока.
Приморская команда «Восток» обыграла действующего чемпиона России. Она заняла второе место. В составе команды на соревнованиях выступали Марк Карион, Виталий Котляр, Павел Лагута, Кирилл Хван, Вадим Тарасенко, Никита Коровко и Сергей Логачев,
Вадим Тарасенко заработал 13 очков. На втором месте стоит Павел Лагута — у него 12 баллов. Сергей Логачев получил 11 очков.
Гонщики клуба «Восток» сойдутся 25 июля на домашней встрече на стадионе «Авангард».
Известный пловец из Приморского края Виталий Оботин в составе российской сборной участвовал с 1 по 7 июля в соревнованиях чемпионата Европы по плаванию среди пловцов с нарушением слуха в городе Люблин в Польше. Он завоевал шесть золотых медалей.
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