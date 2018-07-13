Приморские гонщики победили действующего чемпиона России

Спидвейные команды участвовали в гонке чемпионата России в среду. Участники команды из Владивостока победили спортивный спидвейный клуб «Мега‐Лада» из Тольятти со счетом 48:45. Об этом сообщила администрация Владивостока.

Приморская команда «Восток» обыграла действующего чемпиона России. Она заняла второе место. В составе команды на соревнованиях выступали Марк Карион, Виталий Котляр, Павел Лагута, Кирилл Хван, Вадим Тарасенко, Никита Коровко и Сергей Логачев

Вадим Тарасенко заработал 13 очков. На втором месте стоит Павел Лагута — у него 12 баллов. Сергей Логачев получил 11 очков.

Гонщики клуба «Восток» сойдутся 25 июля на домашней встрече на стадионе «Авангард».

Известный пловец из Приморского края Виталий Оботин в составе российской сборной участвовал с 1 по 7 июля в соревнованиях чемпионата Европы по плаванию среди пловцов с нарушением слуха в городе Люблин в Польше. Он завоевал шесть золотых медалей.