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Симон Миньоле: «Логистика на ЧМ-2018 была лучше, чем на ЧМ-2010 и Евро-2016»
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Симон Миньоле: «Логистика на ЧМ-2018 была лучше, чем на ЧМ-2010 и Евро-2016» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле остался доволен организаций чемпионата мира-2018​. Больше всего ему понравился стадион в Санкт-Петербурге.
— Что вы думаете об организации чемпионата мира в России?
— Все отлично. Особенно хорошо была организована логистика. Она лучше той, что была на чемпионате мира в Бразилии и чемпионате Европы во Франции. Добраться до места проведения матчей в России было проще. Рейсы не задерживались, не приходилось долго ждать. Мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Полиция и охрана всегда были в зоне видимости. Так что всё хорошо.
— Какой стадион стал вашим любимым на этом турнире?
— Арена в Санкт-Петербурге очень хороша. Хотя, честно говоря, тот факт, что мы проиграли на этом стадионе французам в полуфинале, не делает его моим любимым. Но сама арена отличная. А вообще все стадионы в прекрасном состоянии, красиво выглядят и очень удобны.
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