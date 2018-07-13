Как бейсбольной битой. Отец избил младенцем свою любовницу

В американском штате Калифорния мужчина избил свою любовницу годовалым ребенком.

Полицейские арестовали американца по имени Текхоак Дэнни Лим. Как сообщают местные средства массовой информации, 27-летний Лим поссорился со своей любовницей, после чего схватил своего годовалого сына, как бейсбольную биту, и начал избивать им женщину.

Закончив экзекуцию, мужчина швырнул ребенка на землю. Мальчик получил синяки и ссадины. Отмечается также, что позднее у него открылось кровотечение. Об этом пишет информационное агентство nation-news.ru.

Соседи арестованного рассказали обо всем полиции, а стражи порядка приехали его арестовать. Впоследствии его отпустили под залог в 50 тысяч долларов. Суд над американцем, избившим собственным сыном женщину, назначен на начало сентября.