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Как бейсбольной битой. Отец избил младенцем свою любовницу
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Как бейсбольной битой. Отец избил младенцем свою любовницу 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В американском штате Калифорния мужчина избил свою любовницу годовалым ребенком.
Полицейские арестовали американца по имени Текхоак Дэнни Лим. Как сообщают местные средства массовой информации, 27-летний Лим поссорился со своей любовницей, после чего схватил своего годовалого сына, как бейсбольную биту, и начал избивать им женщину.
Закончив экзекуцию, мужчина швырнул ребенка на землю. Мальчик получил синяки и ссадины. Отмечается также, что позднее у него открылось кровотечение. Об этом пишет информационное агентство nation-news.ru.
Соседи арестованного рассказали обо всем полиции, а стражи порядка приехали его арестовать. Впоследствии его отпустили под залог в 50 тысяч долларов. Суд над американцем, избившим собственным сыном женщину, назначен на начало сентября.
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