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«Реал» намерен вернуть из аренды в «Баварии» Хамеса Родригеса
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«Реал» намерен вернуть из аренды в «Баварии» Хамеса Родригеса 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в летнее трансферное окно может вернуться в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Marca, новый наставник «сливочных» Хулен Лопетеги заинтересован в услугах колумбийца, которого летом прошлого года «Реал» отдал в аренду мюнхенскому клубу. Арендное соглашение между командами действует до лета 2019 года, поэтому разрешение ситуации будет зависеть от позиции баварцев.
При этом отмечается, что сам футболист не против вернуться в Мадрид.
27-летний Родригес в Бундеслиге провел 23 матча, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Родригес расплакался после матча 1/8 финала ЧМ-2018 в Москве.
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