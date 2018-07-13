«Реал» намерен вернуть из аренды в «Баварии» Хамеса Родригеса

Как утверждает Marca, новый наставник «сливочных» Хулен Лопетеги заинтересован в услугах колумбийца, которого летом прошлого года «Реал» отдал в аренду мюнхенскому клубу. Арендное соглашение между командами действует до лета 2019 года, поэтому разрешение ситуации будет зависеть от позиции баварцев.

При этом отмечается, что сам футболист не против вернуться в Мадрид.

27-летний Родригес в Бундеслиге провел 23 матча, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Родригес расплакался после матча 1/8 финала ЧМ-2018 в Москве.