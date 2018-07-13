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«Краснодар» договорился о приобретении перуанца Куэвы
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«Краснодар» договорился о приобретении перуанца Куэвы 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Футбольный клуб «Краснодар» согласовал трансфер полузащитника сборной Перу и бразильского «Сан-Пауло» Кристиана Куэвы. Срок договора не сообщается, однако известно, что сумма сделки будет составлять восемь миллионов евро.
При этом, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Globo, российский клуб выплатит сумму не единовременно — деньги будут выплачены частями. Кроме того, еще два миллиона евро бразильцы получат в виде бонусов.
Напомним, что Куэва в составе сборной Перу принимал участие в чемпионате мира. Хавбек вышел на поле во всех трех играх мирового первенства в футболке своей национальной команды. Результативными действиями в матчах группового этапа он не отличился, а сборная Перу не смогла пробиться в плей-офф мундиаля.
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