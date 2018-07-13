«Краснодар» договорился о приобретении перуанца Куэвы

Футбольный клуб «Краснодар» согласовал трансфер полузащитника сборной Перу и бразильского «Сан-Пауло» Кристиана Куэвы . Срок договора не сообщается, однако известно, что сумма сделки будет составлять восемь миллионов евро.

При этом, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Globo, российский клуб выплатит сумму не единовременно — деньги будут выплачены частями. Кроме того, еще два миллиона евро бразильцы получат в виде бонусов.

Напомним, что Куэва в составе сборной Перу принимал участие в чемпионате мира. Хавбек вышел на поле во всех трех играх мирового первенства в футболке своей национальной команды. Результативными действиями в матчах группового этапа он не отличился, а сборная Перу не смогла пробиться в плей-офф мундиаля.