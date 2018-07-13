«Краснодар» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер Куэвы

Руководство «Краснодара» согласовало с «Сан-Паулу» трансфер полузащитника Кристиана Куэвы , сообщает Globo.

Согласно данным издания, сумма сделки составит 8 млн евро. Средства будут выплачены в рассрочку. Также 2 миллиона «Сан-Паулу» может получить в виде бонусов.

Отметим, на игрока сборной Перу также претендовал клуб МЛС «Орландо Сити».

Ранее главный тренер «Сан-Паулу» Диего Агирре признался, что в клубе смирились с предстоящим уходом Куэвы. В составе бразильского клуба 26-летний футболист провел 81 матч и забил 20 голов.

Куэва выступал на чемпионате мира — 2018, выйдя на поле во всех трех матчах группового этапа. Он отметился незабитым пенальти в игре с Данией.