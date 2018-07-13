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«Краснодар» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер Куэвы
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«Краснодар» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер Куэвы 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководство «Краснодара» согласовало с «Сан-Паулу» трансфер полузащитника Кристиана Куэвы, сообщает Globo.
Согласно данным издания, сумма сделки составит 8 млн евро. Средства будут выплачены в рассрочку. Также 2 миллиона «Сан-Паулу» может получить в виде бонусов.
Отметим, на игрока сборной Перу также претендовал клуб МЛС «Орландо Сити».
Ранее главный тренер «Сан-Паулу» Диего Агирре признался, что в клубе смирились с предстоящим уходом Куэвы. В составе бразильского клуба 26-летний футболист провел 81 матч и забил 20 голов.
Куэва выступал на чемпионате мира — 2018, выйдя на поле во всех трех матчах группового этапа. Он отметился незабитым пенальти в игре с Данией.
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